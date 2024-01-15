Вологодский ФК «Динамо» начал формировать состав на предстоящий сезон

Футбольный клуб «Динамо» Вологда начал формировать состав на предстоящий сезон. Новые соглашения с клубом, рассчитанные до конца 2024 года, уже подписали несколько игроков основы. К примеру, в предстоящем сезоне Второй лиги вологжане вновь увидят Руслана Баширова, Семена Финашина, Кирилла Корепова, Дмитрия Долгова.

Все футболисты после подписания новых соглашений с клубом отметили, что очень рады остаться в команде.

«С нетерпением ждем старт нового сезона. Большое спасибо родному клубу и руководителям за поддержку и доверие. Приложим максимум сил для достижения самых высоких целей в этом году», - сказал полузащитник Семен Финашин, забивший в прошлом сезоне чемпионата Второй лиги 2 гола в 13 матчах.