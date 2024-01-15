Большие кадровые перестановки происходят в департаменте здравоохранения области

[ Общество ]

В департаменте здравоохранения области происходят серьезные кадровые перестановки. Как заявил сегодня во время оперативного совещания в правительстве региона врио губернатора Георгий Филимонов, сразу три человека из руководящего состава департамента написали заявление об отставке.

По словам Филимонова, в отставку ушли начальник отдела организации лекарственного обеспечения Анна Бобровская, заместитель начальника департамента Михаил Дуганов, а также Светлана Ковригина.

В то же время Георгий Филимонов представил нового врио начальника департамента здравоохранения Антона Еремеева, который уже приступил к своим обязанностям.  

«Надеюсь, что тот колоссальный багаж, который он накопил, поможет навести порядок на территории региона. Надеюсь, что Еремеев вместе Ершовым (заместитель губернатора – прим. ред.) создадут зубодробительную команду и работа департамента будет продолжена», - рассказал Филимонов.

По данным вологодских telegram-каналов, Антон Еремеев – бывший руководитель Росздравнадзора по Самарской области.

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