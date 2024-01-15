Юному болельщику «Северстали» во время матча в голову прилетела шайба

Во время матча между ХК «Северсталь» и питерским СКА шайба вылетела за пределы заградительного стекла и попала в голову юному болельщику сталеваров.

Первым травмирование ребенка заметил нападающий СКА Степан Старков, который подъехал к дежурившим медикам и рассказал о происшествии. Пострадавшего сразу унесли в подтрибунное помещение.

После матча болельщики «Северстали» в соцсетях стали выяснять здоровье ребенка. На это им ответила Елена Корепина – мама пострадавшего мальчика.

«Я ни разу не ходила на хоккей, потому что это так долго и мне всегда жаль этого времени... Хотя говорят, что там такая энергетика. А еще говорят: «Трус не играет в хоккей». Теперь я точно могу сказать, что я не люблю хоккей! Но я - это я, а вот мой сын еще собирается. Это про смелость... Он точно не трус, но как же я рада, что он у меня не играет в хоккей, – написала череповчанка на своей странице ВКонтакте. - А меня, вот еще до сих пор трясет, сначала думала, что замерзла. Он шутит, обнимает, чай налил мне, успокаивает... Говорят и там во время обработки раны успокаивал окружающих. Это про силу духа. Четыре шва, а он улыбается, что шайбу дали. Какой же уже взрослый мой сын. Как он быстро вырос, а я и не заметила...».

Кстати, хоккеисты СКА также первыми отреагировали на этот случай после матча и подарили юному болельщику клубный джерси. От ХК «Северсталь» в подарок парню досталась та самая шайба.