В экономику Вологды за 3 года привлекли 1 млрд рублей

В рамках публичного отчета мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о проектах, реализуемых в областном центре. По его словам, за три года в экономику города удалось привлечь 1 млрд рублей из внебюджетных источников
«На проектный подход Вологда перешла три года назад. За это время удалось привлечь в экономику города 1 миллиард рублей из внебюджетных источников. Причем, одну пятую часть – в 2023 году. Что удалось сделать на эти деньги? К примеру, Дом Вологодского масла, который уже посетили более 10 тысяч человек. Был запущен проект «Карта жителя Вологды». К нему уже присоединись более сотни партнеров. Вместе с вологжанами и предприятиями мы высадили свыше 5 тысяч деревьев. Ведем благоустройство реки Содемы. Продолжаем реставрировать объекты деревянного зодчества», – рассказал Сергей Воропанов.
Всего в Вологде реализуют 39 муниципальных проектов, нацеленных на решение приоритетных для города задач - от безопасности дорожного движения до просвещения и патриотического воспитания молодежи. Все они включены в Стратегию-2030 и отвечают принципам ESG-повестки: экологичный подход, внимание к жителям и социальная ответственность, эффективное прозрачное управление. В рамках проектной работы появились новые общественные пространства, сотни точек для сбора вторсырья, украшающие город граффити, креативное пространство «Салют, молодежь!», скейт-парк «Яма», идет создание экологических маршрутов, благоустройство дворовых площадок, прудов областной столицы и многое другое, - уточнили в пресс-службе администрации города.
«Три года назад, когда мы начинали, 70% участников проектных команд были чиновники, остальное – представители бизнеса, жители, эксперты. Сейчас пропорция обратная. Вологжане активно вовлекаются в эту работу, мы вместе развиваем город», – подчеркнул Сергей Воропанов.
Эта работа была оценена на федеральном уровне: в 2023 году Вологда получила «Золотой стандарт» Национальной системы добровольной сертификации экологических и социальных приоритетов в управлении и множество других наград.
«Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, а Вологду считают экспертом в проектной работе. Чтобы усилить позиции, в 2023 году был открыт АНО «Городской проектный центр «Вологда». В России таких организаций единицы, функционал нашего – едва ли не уникален. Во-первых, само управление проектами, во-вторых, продвижение города на федеральном уровне, в-третьих, аналитика городских проблем и предложений по их решению. Все вместе – драйвер развития Вологды и ее подготовки к предстоящему юбилею. 2027 год и 880-летие города – ориентир для всех масштабных преобразований, которые сейчас происходят в областной столице», – отметил мэр Вологды.