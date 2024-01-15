В экономику Вологды за 3 года привлекли 1 млрд рублей

В рамках публичного отчета мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о проектах, реализуемых в областном центре. По его словам, за три года в экономику города удалось привлечь 1 млрд рублей из внебюджетных источников

«На проектный подход Вологда перешла три года назад. За это время удалось привлечь в экономику города 1 миллиард рублей из внебюджетных источников. Причем, одну пятую часть – в 2023 году. Что удалось сделать на эти деньги? К примеру, Дом Вологодского масла, который уже посетили более 10 тысяч человек. Был запущен проект «Карта жителя Вологды». К нему уже присоединись более сотни партнеров. Вместе с вологжанами и предприятиями мы высадили свыше 5 тысяч деревьев. Ведем благоустройство реки Содемы. Продолжаем реставрировать объекты деревянного зодчества», – рассказал Сергей Воропанов.

Всего в Вологде реализуют 39 муниципальных проектов, нацеленных на решение приоритетных для города задач - от безопасности дорожного движения до просвещения и патриотического воспитания молодежи. Все они включены в Стратегию-2030 и отвечают принципам ESG-повестки: экологичный подход, внимание к жителям и социальная ответственность, эффективное прозрачное управление. В рамках проектной работы появились новые общественные пространства, сотни точек для сбора вторсырья, украшающие город граффити, креативное пространство «Салют, молодежь!», скейт-парк «Яма», идет создание экологических маршрутов, благоустройство дворовых площадок, прудов областной столицы и многое другое, - уточнили в пресс-службе администрации города.

«Три года назад, когда мы начинали, 70% участников проектных команд были чиновники, остальное – представители бизнеса, жители, эксперты. Сейчас пропорция обратная. Вологжане активно вовлекаются в эту работу, мы вместе развиваем город», – подчеркнул Сергей Воропанов.

Эта работа была оценена на федеральном уровне: в 2023 году Вологда получила «Золотой стандарт» Национальной системы добровольной сертификации экологических и социальных приоритетов в управлении и множество других наград.