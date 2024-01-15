Потепление и осадки обещают на предстоящей неделе вологодские синоптики

[ Общество ]

На предстоящей неделе в Вологодской области установится относительно теплая погода, которую принесут атлантические циклоны. Правда, потепление будет сопровождаться осадками и значительной облачностью.

Во вторник и в среду территория региона будет оставаться под влиянием обширного циклонического вихря, пройдут осадки, а температура воздуха во вторник поднимется до -1 градуса в западных районах до -6 градусов на востоке области.

В ночь на четверг с запада начнет наступать антициклон, увеличится давление и похолодает в среднем до -15 градусов. Однако уже днем с запада вновь наступит очередной циклон, увеличится облачность и пойдет снег.

«В Крещенскую ночь влияние атмосферных фронтов сохранится, будет отмечаться снег различной интенсивности, местами слабая метель, температура воздуха от -8 до -13 градусов. Днем по области от -3 до -8 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

По предварительным данным, в выходные влиянием циклонов заметно ослабнет и немного похолодает. Впрочем, средняя температура будет близка к климатической норме.

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