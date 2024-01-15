В Вологде снесут построенные 10 лет назад дома для переселенцев

В Вологде будут снесены дома в переулке Узкий, которые были построены 10 лет назад для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов во время встречи с журналистами.

Как неоднократно сообщали вологодские СМИ, дома в переулке Узкий, которые были построены 10 лет назад для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, были возведены с множеством нарушений. В первую же зиму в домах промерзли все коммунальные системы из-за того, что стены не были должным образом утеплены. С годами проблемы у домов накапливались. В 2020 году начали рушиться стены домов.

Региональные и городские власти вырешили выделить на капитальный ремонт домов 26 млн рублей, однако жители домов, по словам Сергея Воропанова, отказались от ремонта. По их мнению, никаким ремонтом дома уже было не спасти.

В настоящее время дома в Узком переулке вошли в программу Комплексной застройки территории в границах улиц Гагарина, Республиканской, Панкратова и Петина, о которой было заявлено мэром Вологды Сергеем Воропановым еще в начале ноября прошлого года. Наряду со старыми и ветхими домами, здания в Узком переулке также будут снесены.

Напомним, именно из-за строительства этих домов в настоящее время по новому уголовному делу проходит бывший заместитель главы Вологды Алексей Осокин. Как считают представители обвинения, он подписал акт приемки домов, хотя они не были пригодны для проживания.

«По версии следствия, в ноябре 2012 и декабре 2014 годов обвиняемый, заведомо зная о том, что необходимый объем работ по строительству жилых домов по Узкому переулку в городе Вологде, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и возводимых в рамках муниципального контракта, не выполнен, в отсутствие актов приемки законченного строительством объекта, подписал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию», - сообщили в прокуратуре области.

Общий ущерб, причиненный при строительстве домов, следствие оценивает в сумму 37,6 млн рублей.