Вынесен приговор вологжанину, по вине которого погибли жена и 6-летний ребенок

В Вологде вынесен приговор 34-летнему местному жителю, по вине которого 30 апреля прошлого года погибли жена и 6-летний сын. Трагедия, напомним, случилась 30 апреля на реке Вологда, когда мужчина решил покатать жену с сыном, а также приятеля на моторной лодке «Флагман 420».

Как было установлено следствием, на скорости до 15 км/ч мужчина не справился с управлением лодки, она опрокинулась и все оказались в воде.

«Поскольку подсудимый не закрепил положенным образом шнур предохранительной чеки, разобщающей связь двигателя и гребного винта в экстренной ситуации в случае выпадения рулевого в воду, двигатель продолжил работу. Лодка кружилась по воде. В этот момент одежда малолетнего пассажира намоталась на гребной винт двигателя, а ребенок оказался удержанным под водой и утонул. Супруга мужчины также не смогла удержаться в воде и утонула», - рассказали в пресс-службе судов области.

Сам мужчина и его приятель спаслись.

В суде он полностью признал свою вину. Сегодня подсудимый был приговорен к 2 годам лишения свободы, однако лишение свободы заменили на 2 года принудительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства. Также он должен выплатить 1 млн рублей матери погибшей супруги.