Семь человек эвакуировали пожарные из горящего дома в Вологде

В Вологде накануне огнеборцы эвакуировали с помощью спасательных устройств семь человек из горящего дома. Происшествие случилось в начале девятого вечера в доме по Техническому переулку.

По информации регионального управления МЧС, загорелась кухня в квартире на первом этаже дома. В самой квартире в момент возгорания жильцов не было.

После начала пожара 10 человек самостоятельно вышли из дома, еще семерых вывели пожарные.

Причиной возгорания, по версии огнеборцев, могла стать неисправность газового или электрического оборудования.