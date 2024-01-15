Хоккеисты «Северстали» впервые за пять лет дома обыграли петербургский СКА

Череповчане активно провели стартовую двадцатиминутку, вот только открыть счет смогли уже ближе к перерыву, зато сразу два раза. Дуплетом с разницей в 38 секунд отличились Никита Коростелёв и Егор Степанов.

После перерыва гости прибавили и смогли отыграть один гол. В третьем периоде череповчанам также проходилось много обороняться. Роман Роттенберг, главный тренер СКА, несколько раз снимал вратаря, меняя его на шестого полевого игрока. Однажды «сталеварам» удалось подловить гостей на этом. Давид Думбадзе отправил шайбу в пустые ворота, как позднее выяснится, забив победный гол. 3:2

«Северсталь» впервые с декабря 2019 года дома обыгрывает петербургских «армейцев», продлив свою победную серию до пяти матчей.

«Сегодня мы встречались с организованной командой с хорошим подбором игроков. Ребята здорово воплотили в жизнь тот план, который мы выработали на игру. Заслуженно сегодня победили. Хотелось бы отметить болельщиков, которые оказали нам шикарную поддержку», - сказал после игры Андрей Козырев, главный тренер «Северстали»

Череповчане набирают 57 очков и обходят в турнирной таблице Западной конференции столичный ЦСКА, занимая 6 место. Впереди «жёлто-чёрных» ждёт трехматчевая выездная серия, и первая игра будет 17 января в Челябинске против «Трактора».