Инспекторы спасли лося от неминуемой гибели

На границе Вологодской и Тверской областей спасли лося, который провалился в полынью на реке Мологе. Чтобы лось выжил после «купания» в ледяной воде, его пришлось отогревать одеялами.

«Я выехал с утра на этот участок, чтобы проконтролировать рыбаков. На снегу увидел следы стаи лосей и вдалеке на льду – черную точку. Подъехал ближе и увидел провалившегося под лед лося. Он уже просто положил голову на лед и тяжело дышал. Я тут же позвонил знакомым и попросил о помощи», - рассказал ТИА Новости государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской областям Александр Алексеев.

Сохатого вытащили из полыньи с помощью судна на воздушной подушке. По внешнему виду животного было заметно, что лось потерял очень много сил и сильно замерз. Бедолагу оттащили на берег, куда привезли несколько одеял, и закутали сохатого, чтобы он согрелся.

Один из охотинспекторов остался с лосем. Через несколько часов он позвонил коллегам и сказал, что животное благополучно ушло в лес.