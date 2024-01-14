Вологда купила 31 автобус на газомоторном топливе

Департамент городского хозяйства Вологды и ООО «Автобусный – Центр Столица» заключили контракт на поставку 31 автобуса. Машины приобретают на средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость контракта составляет 491,7 млн рублей.

«Вологда закупает низкопольные автобусы марки НЕФАЗ, которые производят в Республике Татарстан. В качестве топлива они используют компримированный природный газ (метан). Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, электронным автоинформатором остановок, электронным салонным табло с бегущей строкой, тахографами, электронной системой отображения маршрута, системой спутниковой навигации, системой безналичной оплаты проезда и системой учета пассажиров, позволяющей подсчитывать пассажиропоток. Машины должны поступить в город до конца июля 2024 года. Они пополнят автопарк муниципального предприятия ПАТП №1», – рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В 2023 году на средства инфраструктурного бюджетного кредита было закуплено 19 газомоторных автобусов большого класса и 8 – среднего.