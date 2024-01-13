Экс-главный тренер «Динамо-Вологда» продолжит свою карьеру в московском «Спартаке»

Сергей Свечкарь, который тренировал вологодских футболистов с конца августа по середину ноября 2023 года, назначен помощником главного тренера женской футбольной команды «Спартак» (Москва).

При Свечкаре «Динамо-Вологда» провела 12 матчей в чемпионате Второй лиге и Кубке России, в которых одержало 3 победы.

В продолжении темы вологодского футбола. Полузащитник Антон Бетюжнов заключил договор с клубом до конца сезона-2024 года.

Бетюжнов перебрался в вологодское «Динамо» летом 2023 года. С тех пор в составе «бело-голубых» полузащитник провёл 16 матчей во всех турнирах и отметился 2 голами и 2 передачами.

Между тем, команда определилась в планами на межсезонье. Футболисты выйдут из отпуска 22 января и приступят к работе. Первый тренировочный сбор «динамовцы» проведут в Вологде и сделают упор на физическую подготовку.