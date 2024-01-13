За угон теплохода в Вологде мурманчанин отделался условным сроком

[ Общество ]

Обвинительным приговором завершилась история с угоном теплохода «Персей» в Вологде. Вологодский областной суд вынес приговор 35-летнему мурманчанину, который обвинялся по статье «Покушение на угон судна водного транспорта».

Напомним, 22 сентября прошлого года житель Мурманска послу бурно проведенной ночи забрался на борт пассажирского теплохода «Персей», который был пришвартован у причала на реке Вологда. Отшвартовав «Персея», мужчина пробрался в капитанскую рубку и попробовал завести двигатель, а после неудачной попытки поплыл по течению.

Правда, путешествие оказалось недолгим, поскольку примерно через 100 метров теплоход сел на мель, а самого горе-капитана забрала полиция.

Как сообщает группа «Западное МСУ на транспорте СК России» в социальной сети ВКонтакте, в итоге водные приключения угонщика теплохода стоили ему четырех лет условного срока.

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