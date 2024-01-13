Сергей Куваев из Никольского округа погиб на территории ЛНР

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На территории Луганской народной республики погиб уроженец Никольского округа Сергей Куваев. Как рассказал глава округа Вячеслав Панов, Сергей Куваев был призван в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года.

«Сергей Александрович был призван в октябре 2022 года, погиб, выполняя боевое задание, верный военной присяге, как герой, проявив стойкость и мужество, отдав жизнь за безопасность нашей страны», - написал в соцсетях Вячеслав Панов.

Глава округа также рассказал, что младший сержант Сергей Куваев погиб на территории Луганской народной республики 17 декабря.

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военная операция погиб в СВО
 

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