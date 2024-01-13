«Северсталь» четвертый раз в сезоне обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар»

Череповчане смогли открыть счёт только во втором периоде, несмотря на то, что владели инициативой всю стартовую двадцатиминутку. После перехвата шайбы в средней зоне и выхода «Северстали» втроем против двух игроков соперника, Александр Скоренов забросил свою 17-ю шайбу.

Третий период игроки китайского клуба начали активней, но первая же атака «жёлто-чёрных» в этом отрезке игры завершилась голом Никиты Коростелева, который забросил свою 16-ю шайбу в сезоне. Правда, шайба настолько резко вылетела из ворот, ударившись о перекладину, что судьям понадобился видеоповтор чтобы засчитать гол.

В конце матча гости смогли отыграть один гол, эта шайба для Александра Самойлова, вратаря хозяев, стала первой пропущенной в КХЛ. Но на окончательный результат она не повлияла - 2:1 - победа «Северстали».

«С нашей стороны была неплохая игра. Мы полностью контролировали ход матча. В концовке соперник пытался сравнять, но здорово сыграли в обороне. Отлично себя проявил Александр Самойлов», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут завтра. Соперником нашей команды будет петербургский СКА.