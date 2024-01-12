Сергей Воропанов попросил вологжан сократить время пользования водой и туалетом

Мэр города Сергей Воропанов объяснил прорыв канализации в районе улицы Ленинградской. По его словам, прорывы бывают не только в квартирах, но и в масштабах города. Ликвидацией подпора, из-за которого случился прорыв, сейчас занимаются сотрудники водоканала.

«На месте работают люди и техника, устраняют последствия засора на сетях: прочищают магистральный коллектор вдоль улицы Ленинградской, убирают грязный снег и наледь на дороге, просыпают участок песко-соляной смесью, чуть позже здесь начнет работу по расчистке грейдер», - написал Сергей Воропанов в соцсетях.

Мэр города также попросил вологжан, проживающих в районе улиц Ленинградской, Ярославской и Возрождения сократить временно пользование туалетом и водой, чтобы дать возможность специалистам сделать свою работу.