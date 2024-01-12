Грязовчанка пятый раз стала мамой двойняшек

[ Общество ]
Автор:
Павел Кузнецов

Жительница Грязовецкого округа в свои 26 лет пятый раз стала мамой двойняшек. 11 января у Натальи Кузнецовой, проживающей в деревне Спасское, родились дочь Ксения и сын Александр. Теперь в семье Кузнецовых стало 11 детей. Об этом сообщает газета «Красный север».

Первый двойняшкам – Артему и Виктории по шесть лет. Следом за ними родилась Ира – единственный в семье Кузнецовых ребенок без пары. Далее у Натальи родились два сына – Денис и Егор, которым по 4 года, а Павлу и Милане в июне будет по 3 года. Предпоследней парой были Алексей и Евгений - им по полтора года.

«Большинство знакомых все-таки порадовалось за нас, и об этом свидетельствуют многочисленные поздравления по телефону и в соцсетях, а мой муж Павел вообще на седьмом небе от счастья», - поделилась с журналистами Наталья Кузнецова.

Теги:
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