Грязовчанка пятый раз стала мамой двойняшек

Жительница Грязовецкого округа в свои 26 лет пятый раз стала мамой двойняшек. 11 января у Натальи Кузнецовой, проживающей в деревне Спасское, родились дочь Ксения и сын Александр. Теперь в семье Кузнецовых стало 11 детей. Об этом сообщает газета «Красный север».

Первый двойняшкам – Артему и Виктории по шесть лет. Следом за ними родилась Ира – единственный в семье Кузнецовых ребенок без пары. Далее у Натальи родились два сына – Денис и Егор, которым по 4 года, а Павлу и Милане в июне будет по 3 года. Предпоследней парой были Алексей и Евгений - им по полтора года.