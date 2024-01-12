Фестиваль «Песочница» пройдет в Вологде в предстоящие выходные

В Вологде в предстоящие выходные пройдет 30-й юбилейный фестиваль вологодских музыкантов «Песочница». Местом проведения фестиваля станет ресторан «Атриум».

«30 лет назад, после всех новогодних праздников, когда традиции отмечать Старый Новый год еще не было, музыканты с семьями и друзьями собрались в фойе «Русского дома», сыграли каждый свою музыку и отметили этот праздник. С тех пор это событие стало ежегодным и превратилось в фестиваль», - рассказали организаторы мероприятия.

За 30 лет у «Песочницы» сложились свои традиции. К примеру, музыканты играют только танцевальную, душевную и понятную музыку разных жанров - хиты 80-х и 90-х, рок, джаз, блюз, музыка исполняется только в живую, к участию приглашаются самые популярные вологодские группы. Помимо этого, каждый год приглашаются специальные гости из других городов, а также принимают участие новые интересные вологодские коллективы.