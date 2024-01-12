Валерия Решетникова возглавила управление информполитики правительства области

Валерия Решетникова официально назначена начальником управления информационной политики правительства Вологодской области. Информация появилась на сайте управления.
Решетникова одна из первых приехала в Вологодскую область в команде врио губернатора Георгия Филимонова.
Валерия Решетникова окончила Московский государственный лингвистический институт, а также Пекинский университет языков и культур. Работала в ИА ТАСС специальным военным корреспондентом.
С 2021 – по 2022 год занимала должность помощника директора, пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
С 2022 года - советник заместителя председателя правительства Московской области.
В ноябре 2023 года стала советником врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Напомним, на этой неделе стало известно об отставке бывшего начальника управления информполитики правительства области Марии Соколовой, проработавшей в этой должности три года.