Валерия Решетникова возглавила управление информполитики правительства области

[ Общество ]

Валерия Решетникова официально назначена начальником управления информационной политики правительства Вологодской области. Информация появилась на сайте управления.

Решетникова одна из первых приехала в Вологодскую область в команде врио губернатора Георгия Филимонова.  

Валерия Решетникова окончила Московский государственный лингвистический институт, а также Пекинский университет языков и культур. Работала в ИА ТАСС специальным военным корреспондентом.

С 2021 – по 2022 год занимала должность помощника директора, пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

С 2022 года - советник заместителя председателя правительства Московской области.
В ноябре 2023 года стала советником врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Напомним, на этой неделе стало известно об отставке бывшего начальника управления информполитики правительства области Марии Соколовой, проработавшей в этой должности три года.

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