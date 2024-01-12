Два телефона и пакеты с белым порошком пытались забросить в СИЗО-2 Вологды

В Вологде сотрудники вологодского следственного изолятора предотвратили попытку переброса запрещенных предметов на территорию учреждения.

Попытка переброса была предотвращена 11 января около половины второго ночи. Сотрудниками отдела охраны был задержан мужчина, который пытался перебросить пластиковую бутылку, в которой были обнаружены запрещенные предметы.

«При досмотре в свертке обнаружено 2 сотовых телефона, USB кабель, три полиэтиленовых пакета с неизвестным содержимым. На место происшествия была вызвана оперативная следственная группа УМВД России по г. Вологде», - пояснили в региональном управлении ФСИН.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.