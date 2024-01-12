Уроженка Сямжи завоевала две медали на Чемпионате России по биатлону

Уроженка посёлка Гремячий Сямженского района Наталья Шевченко завоевала две медали в составе сборной Тюменской области по биатлону.

Накануне Наталья с четырьмя промахами на огневых рубежах заняла третье место в Суперспринте, уступив лидеру гонки всего 1.6 секунды.

В пятницу Наталья помогла сборной Свердловской области одержать победу в командной гонке. Квартет Ирина Казакевич, Наталья Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушова с одним дополнительным патроном показал результат 25:01.7, опередив ближайших преследовательниц, сборную Югры, почти на три минуты. Третье место заняли биатлонистки из Ямало-Ненецкого АО.

Наталья Шевченко (Мекрюкова) – уроженка Сямженского района. Лыжными гонками начала заниматься после 6-го класса у тренера Александра Фатиева. В 15-летнем возрасте переехала в Тюмень, а в настоящее время выступает за сборную Свердловской области.