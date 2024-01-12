Вологодская область в 2023 году на 10% увеличила экспорт леса

Лесопромышленники Вологодской области полностью переориентировали экспорт продукции. При этом в 2023 году объем экспорта леса вырос на 10% по сравнению с 2022 годом.

Как рассказали в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора, за 2023 год были проконтролированы поставки в зарубежные страны 1 373 тыс. куб. м лесоматериалов, заготовленных вологодскими предприятиями. В 2022 году таких поставок было 1 243 тыс. куб. м. древесины.

«Наибольшие объемы поставок продукции вологодских лесопромышленников направлялись в Китай (1 020 тыс. куб. м), Египет (48 тыс. куб. м), Корею (44 тыс. куб. м), Узбекистан (38 тыс. куб. м), Ирак (37 тыс. куб. м), Вьетнам (34 тыс. куб. м), Турцию (32 тыс. куб. м) и Беларусь (30 тыс. куб. м)», - рассказали в ведомстве.

Полностью в 2023 году изменилась география поставок. Вместо Польши, Германии, Чехии и других стран ЕС, новыми направлениями стали Южная Африка, Гватемала и Сингапур.