Житель Междуреченского округа убит в пьяной драке

В Междуреченском округе конфликт между собутыльниками привел к гибели 39-летнего мужчины. Преступление было совершено в ночь на 11 января в селе Спас-Ямщики.

«По версии следствия, в ночь на 11 января 2024 года между двумя мужчинами, совместно распивавшими спиртное в доме одного из них, расположенном в селе Спас-Ямщики, произошла ссора. В ходе нее хозяин дома ударил своего гостя ножом, причинив смертельные повреждения», - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Фигурант дела в настоящее время задержан правоохранительными органами и на допросе признался в совершенном преступлении.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.