СМИ заявляют о назначении Вадима Цепы управделами правительства области

В вологодских СМИ появилась информация о назначении Вадима Цепы начальником управления делами правительства Вологодской области. Впрочем, на официальном сайте управления начальником числится Елена Лебедева.

Впрочем, назначение Вадима Цепы не стало бы неожиданностью, поскольку в последнее время он работал заместителем главы Вологодского района Сергея Жестянникова, который, напомним, недавно был назначен заместителем губернатора региона.

Напомним, Вадима Цепа занимал разные должности в администрации Вологды. В 2004 году стал заместителем главы Вологды - начальником финансового управления. В мае 2006 года его должность стала именоваться как заместитель главы Вологды - начальник департамента финансов администрации. В 2012 году Цепа был переведен на должность начальника городского департамента гуманитарной политики. Затем в середине 2010-х годов непродолжительное время трудился в одном из крупнейших вологодских банков.

В 2017 году мэром Вологды Андреем Травниковым Вадим Цепа был приглашен на должность заместителя мэра по социальным вопросам. 9 марта 2021 года он написал заявление об уходе из администрации Вологды по собственному желанию.