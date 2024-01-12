СМИ заявляют о назначении Вадима Цепы управделами правительства области

[ Общество ]

В вологодских СМИ появилась информация о назначении Вадима Цепы начальником управления делами правительства Вологодской области. Впрочем, на официальном сайте управления начальником числится Елена Лебедева.

Впрочем, назначение Вадима Цепы не стало бы неожиданностью, поскольку в последнее время он работал заместителем главы Вологодского района Сергея Жестянникова, который, напомним, недавно был назначен заместителем губернатора региона.

Напомним, Вадима Цепа занимал разные должности в администрации Вологды. В 2004 году стал заместителем главы Вологды - начальником финансового управления. В мае 2006 года его должность стала именоваться как заместитель главы Вологды - начальник департамента финансов администрации. В 2012 году Цепа был переведен на должность начальника городского департамента гуманитарной политики. Затем в середине 2010-х годов непродолжительное время трудился в одном из крупнейших вологодских банков.

В 2017 году мэром Вологды Андреем Травниковым Вадим Цепа был приглашен на должность заместителя мэра по социальным вопросам. 9 марта 2021 года он написал заявление об уходе из администрации Вологды по собственному желанию.

Теги:
назначение правительство области
 

Последние новости

Житель Междуреченского округа убит в пьяной драке
СМИ заявляют о назначении Вадима Цепы управделами правительства области
Имена стипендиатов конкурса Христофора Леденцова назвали в Вологде
После холодных выходных в Вологодскую область придет потепление
«Чеваката» в выездном матче не смогла переиграть казанскую «Казаночку»
Сергей Воропанов обещает меры поддержки водителям общественного транспорта
В Череповце сугроб предотвратил угон иномарки
В Верховажье собирают деньги и вещи для вдовы ветерана ВОВ
Музей «Семенково» ожидает время разгула нечистой силы
Из ломбарда в Тотьме украдено золота на 2 миллиона рублей