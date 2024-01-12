Имена стипендиатов конкурса Христофора Леденцова назвали в Вологде

Имена победителей конкурса на соискание городской молодежной стипендии имени Христофора Леденцова назвали в Вологде. Всего на конкурс поступило 33 заявки от вологжан, занимающихся наукой. Эксперты выбрали 10 лучших проектов от студентов и молодых ученых города.

«Мы активно поддерживаем талантливую молодежь, реализующую свои проекты в разных направлениях. Несколько лет подряд в Вологде вручают городскую молодежную стипендию имени Христофора Леденцова - мецената, учредителя одного из первых фондов в поддержку науки в России. Ежегодно ее получают 5 студентов и 5 молодых ученых. Это ежемесячные выплаты в размере 4 и 10 тысяч рублей соответственно», – поздравил победителей мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего стипендия в 2024 году присуждена 10 вологжанам.

В номинации «Студенты» ее будут получать:

- Емельянова Жанна (ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказания»);

- Коптяева Елизавета (ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказания»);

- Кудревич Арина (ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук);

- Федорова Анастасия (ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказания»);

- Черкашина Юлия (Северо-западный институт (филиал) Университета им. О.Е. Кутафина).

Стипендиатами среди молодых ученых стали:

- Иванов Семен (ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»);

- Рассохина Ирина (ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»);

- Румянцев Никита (ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»);

- Соловьева Анастасия (ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»);

- Соловьев Сергей (ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»).

В пресс-службе городской администрации напомнили, что городская молодежная стипендия им. Христофора Леденцова была учреждена в 2021 году.