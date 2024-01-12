После холодных выходных в Вологодскую область придет потепление

[ Общество ]

Антициклон будет определять погоду в Вологодской области в предстоящие выходные. В субботу на большей территории региона обойдется без существенных осадков. Антициклональный характер погоды будет способствовать понижению температуры по ночам на востоке до -26 градусов, в крайних западных районах до -19 градусов.

В воскресенье также обойдется без существенных осадков, ночью -15,-20 градусов, днем -10,-15 градусов. Однако северо-западный ветер постепенно сменит направление на юго-западное и южное направление.

«В понедельник погоду на территории области будет определять обширный североатлантический циклон, увеличится облачность, пойдет снег, дневные температуры от -7 до -12 градусов. Ориентировочно влияние циклона сохранится до середины недели. Впервые с начала года среднесуточная температура приблизится к климатической норме», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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