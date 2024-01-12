После холодных выходных в Вологодскую область придет потепление

Антициклон будет определять погоду в Вологодской области в предстоящие выходные. В субботу на большей территории региона обойдется без существенных осадков. Антициклональный характер погоды будет способствовать понижению температуры по ночам на востоке до -26 градусов, в крайних западных районах до -19 градусов.

В воскресенье также обойдется без существенных осадков, ночью -15,-20 градусов, днем -10,-15 градусов. Однако северо-западный ветер постепенно сменит направление на юго-западное и южное направление.