Сергей Воропанов обещает меры поддержки водителям общественного транспорта

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил о разработке мер поддержки водителей общественного транспорта. Водителей, в частности, намерены привлекать аналогичными мерами поддержки, которые ранее были разработаны для медиков и учителей. По его словам, сейчас в ПАТП-1 не хватает порядка 50 водителей и 25 специалистов технического обслуживания. Поэтому транспортному предприятию нужны люди, готовые работать.

«Бонусная программа. Выполнил план – получил прибавку к зарплате. Сейчас водители ПАТП получают от 60 тысяч рублей. Стартовая з/п от 50 тысяч рублей и от 30 тысяч рублей, если человек пришел без навыков. В 3 раза увеличили сумму компенсации аренды жилья для приезжих из других городов и районов – до 15 тысяч рублей ежемесячно (договор аренды обязателен). Подобная мера действует для работников учреждений образования и медицины, - рассказал мэр города.

Также с февраля к бесплатному обучению водителей общественного транспорта добавится возможность повышения квалификации. Об этом городские власти договорились с учебными заведениями.

Большую надежду власти возлагают на студентов, которые после стажировки смогут получать дополнительную стипендию, а после учебы гарантированное трудоустройство.