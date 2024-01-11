В Череповце сугроб предотвратил угон иномарки

В Череповце сугроб помог задержать угонщика, который намеревался покататься на чужом автомобиле Мерседес Спринтер.

Как стало известно, водитель фургона утром завел Мерседес и ненадолго ушел домой. Спустя некоторое время выглянул в окно и не увидел машины. Мужчина начал искать пропажу и обнаружил авто в 700 метрах от места угона. Вызванным по факту угона полицейским он рассказал, что Мерседес принадлежит предпринимателя, у которого он работает водителем.

Сыщики, работая по факту угона, вышли на след 24-летнего молодого человека.

«Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что заметил заведенный автомобиль, рядом с которым никого не было, и решил прокатиться, но далеко уехать не смог, так как въехал в сугроб и не смог выбраться», - рассказали в УМВД Череповца.

По факту угона возбуждено уголовное дело.