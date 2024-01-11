В Верховажье собирают деньги и вещи для вдовы ветерана ВОВ

В Верховажском округе местная ветеранская организация объявила сбор средств для 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны и ее 55-летней дочери-инвалида. У женщин, которые проживают в деревне Климушино Нижне-Важского территориального сектора, 8 января полностью сгорел жилой дом вместе с имуществом.

«Нужны вещи: женский размер одежды 50-52 на рост 160, размер обуви 38-39 и размер 54 на рост 165, размер обуви 39-40, на рост 165. Деньги можно приносить в Климушинскую библиотеку или Климушинский Дом культуры», - сообщает Климушинская ветеранская организация.