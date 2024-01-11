Музей «Семенково» ожидает время разгула нечистой силы

Этнографический музей «Семенково», расположенный под Вологдой, в канун Старого нового года – 13 января впервые проводит вечернюю программу «Страшные вечера», куда приглашает всех «самых смелых и любопытных».

«По народному поверью, Васильев вечер делил святочный период на две равные по продолжительности части: на «святые вечера», освященные Рождеством Христовым, и «страшные вечера» – время разгула нечистой силы, особенно активной в Васильев вечер», - сообщает портал «Культура в Вологодской области.

В программе гости с деревенскими жителями будут гадать, «строить мир», балагурить, колядовать, рядиться, разжигать новогодний костёр.