Из ломбарда в Тотьме украдено золота на 2 миллиона рублей

[ Происшествия ]

В Тотьме из местного ломбарда неизвестные украли золотые украшения на сумму более, чем 2 миллиона рублей. Об этом стало известно от 31-летней владелицы ломбарда, которая обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина также предположила, что к краже может быть причастен один из ее знакомых, который мог незаметно взять ключи от рабочего помещения, поскольку следов взлома замков не было.

Всего из сейфа неизвестные украли три пакета ювелирных украшений на общую сумму в 2,1 миллион рублей.

«Со слов работницы ломбарда полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого и направили информацию коллегам, в том числе и соседние регионы. Спустя два дня оперативники задержали подозреваемого в Вологде, когда тот попытался реализовать похищенные драгоценности», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Как оказалось. 30-летний задержанный ранее уже был причастен к аналогичным преступлениям. На допросе он рассказал, что взял ключи, пока хозяйка ломбарда спала. Небольшую часть золота мужчина успел продать в соседних ломбардах и на вырученные деньги он уехал гулять по Вологде, где поселился в гостиницу и «ни в чем себе не отказывал».

Полиция возбудила уголовное дело, все похищенное вернули законному владельцу. Подозреваемый в краже заключен под стражу.

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