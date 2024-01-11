Владимир Путин назначил новую судью в Вологодский областной суд

[ Общество ]

Президент Владимир Путин свои указом назначил Ольгу Гарыкину судьей Вологодского областного суда.

«Ольга Анатольевна имеет высшее юридическое образование. Свою трудовую деятельность начала в 2002 году в Вологодском городском суде в должности секретаря суда, позднее была переведена на должность секретаря судебного заседания, после чего последовательно замещала должности помощника судьи Арбитражного суда Вологодской области и помощника судьи Вологодского областного суда», - рассказали в пресс-службе судов области.

В 2012 году Ольга Анатольевна назначена мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 8 города Вологды, а в 2020 году – судьей Вологодского городского суда, - также уточнили в областном суде.

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