В Белозерской колонии для «пожизненников» - новый руководитель

В Белозерской ИК №5, известной в народе, как «Пятак» сменился руководитель. Начальником исправительной колонии особого режима для заключенных, отбывающих пожизненное заключение, стал Илья Бородин, - сообщает портал GorodVo.

«Илья Сергеевич в 2002 году окончил Академию права и управления Министерства юстиции РФ. Свою профессиональную деятельность начал со службы в органах внутренних дел, занимал в ведомстве различные должности. На службу в уголовно-исправительную систему поступил в декабре 2011 года в отдел безопасности исправительной колонии № 5 на должность оперативного дежурного дежурной части, затем дежурного помощника начальника колонии. Далее в течение трёх лет проходил службу в Грязовецкой колонии-поселении № 6, позже занимал должность заместителя начальника Устюженской колонии № 20», — рассказали в пресс-службе областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.