Актер Юрий Соломин умер на 89 году жизни

Народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89 году жизни.



Актер умер дома на Спиридоньевском переулке в Москве. В последнее время Юрий Мефодьевич часто болел и регулярно обращался в больницу.

В ноябре он был госпитализирован с инсультом после того, как потерял сознание по пути на работу. Из больницы его выписали только позавчера. Сегодня Соломин умер у себя дома.



Юрий Мефодьевич Соломин сыграл более, чем в 80 картинах и снял пять фильмов в качестве режиссёра. Он исполнил главную роль в оскароносном фильме Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975). Среди наиболее известных актёрских работ Соломина — сериалы "Адъютант его превосходительства" (1969) и "Хождение по мукам" (1977), а также — картины "Блокада" (1974 - 1977), "Летучая мышь" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).



Народный артист СССР играл более, чем в 50 спектаклях, а в качестве театрального режиссёра поставил 11 работ, в основном — по русской литературной классике.