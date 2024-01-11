Видеокамеры «Ростелекома» помогли найти и задержать вора

Камеры наружного видеонаблюдения от «Ростелекома», установленные на территории источника Николая Чудотворца в деревне Стризнево, помогли задержать преступника, совершившего кражу денежных средств, предназначенных для содержания территории. С помощью пожертвований инициативная группа местных жителей занимается восстановлением и поддержанием святого источника.

В выходной день после окончания основного потока посетителей неизвестный приехал на лыжах, взломал устройство для сбора средств и похитил деньги. Однако преступник не заметил камеры системы видеонаблюдения, которые позволяют просматривать записи как в реальном времени, так и в формате видеоархива.

«Наши камеры отмечают движение в зоне своей видимости, что позволяет пользователю не тратить время на просмотр неинформативных временных промежутков видеоархива и сразу находить нужные записи. Именно благодаря этому преимуществу кража была обнаружена заказчиком практически в режиме реального времени — еще до очного посещения часовни для поиска улик», - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.