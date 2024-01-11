Вологжанка Алина Пеклецова взяла серебро на V этапе кубка России по лыжным гонкам

[ Спорт ]

Вологодская лыжница Алина Пеклецова заняла второе место на V этапе Кубка России по лыжным гонкам, который стартовал сегодня в Казани, на ЛБК «Мирный».

В гонке на 10 км. свободным стилем Алина Пеклецова, представляющая на соревнованиях Вологодскую и Архангельскую области, показала результат 25:57.8, уступив победительнице, Веронике Степановой из Архангельской области, 39 секунд. На третьем месте - представительница Тюмени - Елизавета Пантрина.

V этап Кубка России продолжится в выходные. В субботу пройдет спринт, а в воскресение спортсмены побегут скиатлон.

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лыжные гонки кубок России
 

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