Четверых жителей Карелии будут судить за вымогательства и похищения предпринимателей

В Вологодской области будут судить четверых жителей Петрозаводска, которые обвиняются в серии вымогательств, похищении людей и незаконном лишении свободы. Потерпевшими по делу являются несколько вытегорских предпринимателей.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, преступления были совершены в период с 2013 по 2016 годы, однако известно о них стало только в 2022 году, когда в правоохранительные органы поступила информация о серии вымогательств, совершенных в отношении предпринимателей, которые занимались лесозаготовками.

Суть многих нападений была очень схожа – нападавшие приезжали к предпринимателю, избивали, забирали деньги и ценные вещи, заставляли писать расписки об имеющихся долгах и требовали прекратить заниматься лесозаготовками.

Вот лишь один из эпизодов, о котором рассказали в региональном управлении СК:

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, приехали на автомобиле домой к 47–летнему жителю Вытегры, где, угрожая ему убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, нанесли множественные удары по лицу и туловищу, забрали золотые украшения, денежные средства, имущество и документы, против воли вывели его из квартиры, посадили в свой автомобиль и вывезли на пилораму в Вытегорский район. Там, продолжая избиение, злоумышленники потребовали от пострадавшего прекращение занятием лесоперерабатывающей деятельностью. Получив его согласие, продолжая свои противоправные действия, потерпевший был перевезен на территорию Ленинградской области», - рассказали в ведомстве.

Подозреваемые были задержаны в апреле этого года в ходе совместной операции представителей УМВД Вологодской области и Карелии.

Как выяснилось, все задержанные неоднократно были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления, а трое ранее являлись участниками карельского преступного сообщества.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение по делу, после чего оно будет передано в суд.