Вологодский бизнес собрал для бойцов СВО более 35 млн рублей

С начала проведения специальной военной операции на передовую и Донбасс было направлено более 100 тонн груза из Вологды. Бизнес собрал 35 млн рублей, и это без учета продукции, отправленной оборонными предприятиями. Об этом рассказал Сергей Воропанов в рамках очередного видеоролика публичного отчета за 2023 год, посвященного вопросам поддержки бойцов СВО и их семей.

«Мы объединились для помощи нашим бойцам и направили в зону СВО свыше 100 тонн груза. В частности, представители бизнеса собрали 35 млн рублей. На эти средства были приобретены дроны, тепловизоры, генераторы, рации, коллиматорные прицелы, тактическое снаряжение, амуниция, полевые аптечки и многое другое. На передовую также увезли 12 автомобилей с высокой проходимостью. Особая практика Вологды – благотворительные концерты в поддержку военнослужащих. За 2023 год благодаря их проведению удалось собрать 600 тыс. рублей. Всего помощь из Вологды получают более 30 подразделений, где служат вологодские ребята. С каждым подразделением мы на связи, знаем актуальные потребности», – рассказал Сергей Воропанов.

Вологжане также помогают отстраивать подшефный город Алчевск. В частности, сотрудники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и АО «Вологдагортеплосеть» работают там вахтами и делают все, чтобы город жил без перебоев воды и тепла. В общей сложности бригады обоих предприятий ликвидировали около 2700 различных проблем на сетях Алчевска.

Также в Вологде действуют различные меры поддержки для семей участников СВО. Это бесплатные детский сад и школьное питание для учеников 5-11 классов, муниципальные кружки и секции, проездной для школьников и студентов колледжей и техникумов. Это касается всех, кто посещает городские учреждения – прописка не важна. Всего помощь на данный момент получают 1340 человек.

Кроме того, в 2023 году в Вологде начала работать социальная приемная для бойцов и их семей, где еженедельно дежурят специалисты по разным вопросам. Всего прошло более 40 приемных, где было рассмотрено свыше 500 вопросов.