Сразу двое жителей Великоустюгского округа погибли в зоне боевых действий

В зоне проведения специальной военной операции погибли двое жителей Великоустюгского округа – Денис Попов и Павел Бестужев. Об этом сообщает паблик «Великий Устюг Инфо» в соцсетях.

19 декабря стало известно о гибели Дениса Попова. Устюжанин отправился в зону боевых действий по контракту в октябре 2023 года. Денису был 31 год.

«Отпевание состоится 11 января в соборе Прокопия Праведного в Великом Устюге. Похоронят Дениса Попова в деревне Пеганово», - сообщается в паблике.

Сегодня стало известно о гибели Павла Бестужева – уроженца села Буково Покровского сельского поселения.

Как говорится в сообщении, Павел также подписал контракт осенью 2023 года. Погиб 17 декабря.