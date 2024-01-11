Более 40 деревень Череповецкого района остались без света из-за непогоды

В Череповецком районе из-за сильного снегопада произошла крупная авария на электрических сетях. В результате без света остались более 40 деревень, в которых проживает порядка 3700 человек.

По словам руководителя районной администрации Романа Маслова, вместе с энергетиками было принято решение оперативно задействовать ремонтные бригады из соседних районов области. Сейчас над устранением аварий на энергосетях работает 11 оперативно-выездных бригад. Также на помощь выдвинулись бригады из Чагодощенского, Кирилловского и Белозерского округов.

Под отключения попали следующие населенные пункты: Малый Исток, Большой Исток, Малая Дора, Большая Дора, Большое Ново, Малое Ново, Петряево, Михеево, Козлово, Ступино, Ионово, Искра, Дорка, Пажецкое, Воротыня, Прислон, Новишки, Козлово, Красково, Маковеево, Попово, Захарово, Закукобой, Верх, Давыдово, Супроново, Чаево, Грикшино, Тыново, Сергеево, Коротово, Кокарево, Катилово, Шейно, Песье, Рыжково, Бочейно, Елехово, Акиньхово, Рязань, Верховье, Коротово.