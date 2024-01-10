Метеорологи заявляют о сильном снегопаде в ближайшие сутки

[ Общество ]

По данным «Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 18.00 10 января до 18.00 11 января ожидается умеренный снег, местами сильный, порывы ветра до 15-18 м/с, на дорогах местами гололедица, а также снежный накат.

«В связи со сложившейся метеорологической обстановкой, на территории Вологодской области прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением либо обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением функционирования дорожнокоммунальных служб, увеличением количества ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушения жизнеобеспечения населения, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов различной этажности, падение деревьев со слабой корневой системой», - говорится в группе ЕДДС Вологды.

 

Теги:
штормовое предупреждение
 

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