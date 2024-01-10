Прокуратура заявила о мошенничестве при организации питания школьников Вологды

[ Общество ]

Прокуратура Вологодской области заявляет об обнаружении фактов мошенничества при организации питания школьников областного центра. Факты вскрылись после проверки соблюдении законодательства.

«Установлено, что в период с января по май 2023 года при организации питания обучающихся в 10 общеобразовательных организациях города Вологды были завышены показатели количества поставленных порций питания. В результате бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 2,6 млн рублей», - уточнили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки материалы были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупных размерах.

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