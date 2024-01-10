Сбитая в ДТП школьница год не может получить компенсацию от супруги экс-форварда «Северстали»

Пострадавшая в ДТП 11-леняя череповецкая школьница почти год не может дождаться выплаты компенсации от Яны Вовченко - супруги экс-нападающего ХК «Северсталь» Даниила Вовченко.

Авария, в которой пострадала пятиклассница, произошла на улице Батюшкова города металлургов 26 февраля 2023 года.

Яна Вовченко на автомобиле Porsche Macan не заметила дедушку с внучкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В последний момент она применила экстренное торможение, однако ребенка все-таки сбила. В больнице у девочки диагностировали ушибы ног и головы.

Сотрудники ГИБДД Череповца выписали нарушительнице штраф в 2000 руб. за несоблюдение правил дорожного движения.

Судмедэксперт установил, что причиненные травмы не несут собой временную нетрудоспособность, но сама Вовченко заявляла, что равно возместит ребенку моральную компенсацию.

«Так как я не причинила никакого вреда здоровью, то судить меня не за что. Моральную компенсацию по закону выплачивать не должна, но мы все равно ее от себя возместим, потому что все-таки ребенок страдал, переживал. И мы должны, конечно, это исправить», – заявила тогда Вовченко.

Речь шла о сумме в 30 тыс. руб., но деньги так и не были выплачены.

Как сообщает издание GorodChe, пострадавшей девочке из-за этого инцидента и состояния здоровья пришлось временно перейти на домашнее обучение, поскольку она получила не только телесные повреждения, но и психологическую травму.

Сейчас родные девочки подали в суд иск о взыскании компенсации: 150000 рублей в пользу ребенка и по 100000 - в пользу мамы и бабушки. Заседание намечено на 23 января в Череповецком городском суде.

Ранее сообщалось, что Даниил Вовченко, который на протяжении нескольких лет играл за ХК «Северсталь» и был признан одним из лучших бомбардиров клуба, в начале декабря 2023 года отправился в магнитогорский «Металлург», куда его позвал бывший главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин.

В «Северстали» Даниил Вовченко был одним из самых высокооплачиваемых игроков. За сезон, по некоторым данным, он получал до 30 млн руб. без учета бонусов.