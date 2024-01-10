Неадекватный вологжанин бегал по супермаркету со шприцем и белым порошком

В вологодском супермаркете задержан неадекватный 37-летний местный житель, который привлек внимание работников торговой точки тем, что бегал по супермаркету, размахивал руками и невнятно выражался. Происшествие случилось в супермаркете на улице Герцена. По сигналу с тревожной кнопки в торговую точку прибыл наряд вневедомственной охраны.

«Росгвардейцы задержали гражданина и обратили внимание, что из кармана его брюк виднеется шприц с веществом внутри. При осмотре сотрудники вневедомственной охраны также обнаружили в карманах мужчины два пакетика с веществом белого цвета», - уточнили в управлении Росгвардии.

Для выяснения обстоятельств происшествия в супермаркет также была вызвана следственно-оперативная группа и сотрудники управления по незаконному обороту наркотиков.