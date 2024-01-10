В Вологде рабочего убило экскаватором

В Вологде 44-летнего мужчину, который был привлечен в качестве разнорабочего для уборки строительного мусора, убило экскаватором.

Следствием по факту гибели возбуждено уголовное дело, основным подозреваемым по которому проходит экскаваторщик. Происшествие случилось в декабре 2023 года на территории промышленного предприятия.

«…Находясь в зоне работы экскаватора, получил травму, не совместимую с жизнью. По версии следствия, произошедшее стало возможным ввиду допущенных машинистом экскаватора нарушений при управлении специальной техникой», - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Обстоятельства дела в настоящее время уточняются следствием.