У легендарного волейбольного клуба Череповца появился главный тренер

59-летний Вадим Панков сменил у руля главной волейбольной команды Череповца Кирилла Павлова, который перешел на должность старшего тренера команды.

«Волею судьбы я в этом сезоне был свободен. Руководство череповецкого клуба пригласило меня после Нового года приехать, помочь команде. Я с удовольствием согласился. «Северянка» становилась чемпионом шесть раз, у клуба юбилей в этом году. Воспитанницы клуба в суперлиге играли, в сборной России - Дианская, Подскальная. Для меня очень приятно это приглашение», - прокомментировал свое назначение Вадим Панков.

Вадим Анатольевич Панков родился 1 июня 1964 года в Ухте — советский и российский волейбольный тренер, главный тренер «Заречья-Одинцово», заслуженный тренер России.

Панков работал тренером-преподавателем московской СДЮСШОР № 65 и ассистировал Леониду Юрьевичу Березину в созданной на её базе команде Суперлиги МГФСО.

В 2003 году входил в штаб молодёжной сборной России, главным тренером которой был Павел Матиенко. После чемпионата мира в Таиланде, где российская команда заняла 8-е место, Матиенко и Панков решили продолжить совместную работу в подмосковном клубе «Заречье-Одинцово».

Напомним, «Северянка» осталась без главного тренера в ноябре 2023 года после отставки Романа Самбурского. Сам Роман Самбурский назвал череповецкую команду легендарной.