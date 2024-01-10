Череповчанка отсудила деньги за упавший на машину снег с крыши

Жительница Череповца отсудила у бюджетного учреждения Вологодской области «Управление эксплуатации зданий» более 100 тысяч рублей за повреждение автомобиля снегом, упавшим с крыши. Судебные тяжбы длились чуть больше года.

Как было установлено, в декабре 2022 года компания ООО «ТГС Инвест» убирала с крыши административного здания снег, нагревая металлическую поверхность крыши изнутри с помощью тепловой пушки.

Упавшая снежная лавина причинила повреждения нескольким автомобилям, стоявшим около здания. Истица оценила ущерб своему автомобилю Митсубиси более, чем в 100 тысяч рублей.

Ответчик в суде пытался переложить вину на подрядчика, а также на саму женщину, которая оставила автомобиль рядом со зданием.

«Судом установлено, что автомашина истца была оставлена в месте, в котором не действовал запрет остановки и стоянки транспортных средств. Отсутствие ограждений и сигнальной ленты также был подтвержден. Следовательно, в действиях женщины грубая неосторожность отсутствовала. Кроме того, сам факт падения наледи с крыши дома свидетельствовал о ненадлежащем содержании ответчиком административного здания в зимний период», - рассказали в пресс-службе судов области.

В результате с БУ ВО «Управление эксплуатации зданий» взысканы ущерб в размере 109724 рублей, возмещение затрат на независимую оценку – 3000 рублей, юридических расходов - 16 000 рублей.