Две районные больницы Вологодской области не могут найти главврачей

[ Общество ]

Две районные больницы в Вологодской области не могут найти главных врачей. Причем, Сямженская центральная районная больница ищет главного врача с 17 августа 2019 года. Также без главного врача с 3 июля 2021 года работает Чагодощенская центральная районная больница.

Об этом со ссылкой на информацию о вакантных должностях в организациях, подведомственных органам региональной исполнительной госвласти Вологодской области сегодня сообщает портал GorodVo.

Также в сообщении указано, что по состоянию на 1 января 2024 года вакантны должности заместителя директора в государственном казенном учреждении Вологодской области «Служба единого заказчика, а также начальника областного бюджетного учреждения «Туристско-информационный центр».

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