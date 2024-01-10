Начальник регионального управления информполитики покидает правительство области

В правительстве Вологодской области сообщается об очередной отставке. Сегодня свою должность со своего поста уходит начальник управления информационной политики Мария Соколова, проработавшая на этом месте три года.

На должность начальника управления информационной политики Мария Соколова была назначена в начале 2021 года, после отставки перешедшей на работу в АНО «Диалог» Дарьи Богдановой.

До этого назначения Мария Соколова возглавляла Агентство мониторинга и социальных исследований региона.

Как уточняет портал GorodChe, отставка Марии Соколовой добровольная.