Криули станут символом сувенирной продукции Череповца

В Череповце специалисты управления архитектуры разработали символы сувенирной продукции города. Как считает мэр города вадим Германов, по таким макетам можно будет с первого взгляда определить, что речь идет про Череповец.

«За основу взяты знаковые объекты, которые знакомы каждому горожанину. В основе - наш череповецкий шрифт, возрожденный в прошлом году», - рассказал Германов в соцсетях.

Как считает мэр, именно из таких деталей складывается впечатление о городе. Кроме этого. По словам Германова, раньше у Череповца не было собственных символов сувенирной продукции.