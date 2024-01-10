Криули станут символом сувенирной продукции Череповца

[ Общество ]

В Череповце специалисты управления архитектуры разработали символы сувенирной продукции города. Как считает мэр города вадим Германов, по таким макетам можно будет с первого взгляда определить, что речь идет про Череповец.

«За основу взяты знаковые объекты, которые знакомы каждому горожанину. В основе - наш череповецкий шрифт, возрожденный в прошлом году», - рассказал Германов в соцсетях.

Как считает мэр, именно из таких деталей складывается впечатление о городе. Кроме этого. По словам Германова, раньше у Череповца не было собственных символов сувенирной продукции.  

символы

«Надеемся, что теперь ситуация изменится и череповецкие предприниматели будут наливать кофе и упаковывать покупки не в безликие белые стаканы и пакеты, а возьмут на вооружение новый образ символов нашего города», - рассказал череповецкий мэр.

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